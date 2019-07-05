وزارة البترول المصرية لـ"العين الإخبارية": أسعار البنزين المتداولة "مفبركة"

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، إن جميع أسعار البنزين الجديدة التي يجري تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المتحدث في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الأسعار الجديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في التوقيت المناسب.

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وتترقب مصر رفعا لأسعار الوقود، في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تستهدف خفض الدعم الموجه لغير المستحقين، واستبداله بآليات أكثر انضباطا لخدمة الغرض الأساسي من الإعانات الحكومية.





ويتم تداول البنزين حاليا بسعر 7.75 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان، و6.75 جنيه للتر البنزين 92 أوكتان، و5.5 جنيه للتر البنزين 80 أوكتان، و5.5 جنيه للتر السولار.

وكانت صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي قد روجت لمنشورات تضمنت أسعارا للوقود، قالت إنها الأسعار الجديدة دون أن تحدد مصدر تلك الأرقام.





وتصر الجهات الحكومية المصرية على أنها لم تنشر أو تكشف عن الأسعار المرتقبة لأي جهة حتى الآن.