فيديوجراف.. 3 تجارب سابقة ترجح كفة لامبارد مع تشيلسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيواجه فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي، صراعات عديدة مع النادي اللندني، عقب توليه القيادة الفنية للفريق، الخميس، بعقد يمتد لـ3 مواسم.
لامبارد أمامه العديد من التجارب المشابهة لتجربته، بعودته لفريقه السابق لكن في منصب المدير الفني، مثل الفرنسي زين الدين زيدان الذي حقق نجاحات كبيرة مع ريال مدريد، وبيب جوارديولا أسطورة برشلونة التدريبية.
"العين الرياضية" تقدم من خلال الفيديوجراف التالي، 3 تجارب ناجحة ترجح كفة لامبارد مع تشيلسي.
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