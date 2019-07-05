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فيديوجراف.. 3 تجارب سابقة ترجح كفة لامبارد مع تشيلسي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيواجه فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لفريق الإنجليزي، صراعات عديدة مع النادي اللندني، عقب توليه القيادة الفنية للفريق، الخميس، بعقد يمتد لـ3 مواسم.

لامبارد أمامه العديد من التجارب المشابهة لتجربته، بعودته لفريقه السابق لكن في منصب المدير الفني، مثل الفرنسي زين الدين زيدان الذي حقق نجاحات كبيرة مع ، وبيب جوارديولا أسطورة التدريبية.

"العين " تقدم من خلال الفيديوجراف التالي، 3 تجارب ناجحة ترجح كفة لامبارد مع تشيلسي.

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