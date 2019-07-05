فيديوجراف.. بيرو تنهي هيمنة تشيلي على كوبا أمريكا بعد 1460 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى منتخب بيرو، هيمنة نظيره تشيلي على بطولة كوبا أمريكا التي استمر لمدة 1460 يوما، وذلك بعدما حقق فوزا كبيرا عليه، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من النسخة الحالية التي تستضيفها البرازيل.

وضرب المنتخب البيروفي موعدا مع نظيره البرازيلي، في نهائي البطولة، الأحد المقبل، على استاد ماراكانا.

"العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف التالي، انتهاء هيمنة تشيلي على كوبا أمريكا.