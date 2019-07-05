نظام التأجير المنتهي بالتملك يزيد جاذبية القطاع العقاري بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت دبي نظام التأجير المنتهي بالتملك "التأجير التمليكي"، والذي يتسم بعقود تصل إلى 10 سنوات وأكثر، ويمنح القانون الجديد فرصة للمستثمر لأن يستأجر العقار لفترة معينة ومن ثم يتحول إلى الملكية.

يعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك جزءا من مبادرة "ريوس" التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبادرة "فرص الاستثمار في القطاع العقاري"، والتي سيتم من خلالها طرح باقة استثمارية من 4 منتجات استثمارية، تتضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك الذي يسمح للمستأجرين بالاستئجار لتملك عقاراتهم في نهاية المطاف، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، وتطبيقات المحافظ الاستثمارية، وتم اعتماد هذا المشروع ليكون محفزاً جديداً ونوعياً للقطاع العقاري في دبي.

يتوقع أن تلعب المبادرة دوراً مهماً في زيادة جاذبية القطاع العقاري في دبي للاستثمار الأجنبي، ويذكر أن الإمارات تعد أكبر مستقطب للاستثمار الخارجي المباشر في الشرق الأوسط، حيث استقطبت 11 مليار دولار في 2018.