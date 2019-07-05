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2019-07-05 ضبط مقيم هارب تسبّب في وقوع حادث ووفاة شخص بجدة متابعات الخليج 365 - جدة ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مُقيم تسبّب في حادث مروري أودى بحياة أحد الأشخاص. Advertisements وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً قبل عدة أيام بتسبب شخص في وقوع حادث مروري مروع جنوب محافظة جدة. ونجحت الجهات الأمنية في تحديد هوية الشخص حيث اتضح أنه مقيم من الجنسية الباكستانية، قبل أن يتم القبض عليه وتسليمه إلى قسم مرور جنوب جدة لاستكمال التحقيقات اللازمة وفقاً للنظام.









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