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الزعاق: الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض.. وهذا سبب الشعور بالحرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، إنه خلال هذه اللحظات فإن الشمس تكون في أبعد نقطة لها من الأرض بما يُسمّى بالأوج الشمسي.
وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أن الشمس تبعد حالياً بمسافة (15210428 كم) في تمام الساعة 1:12 صباحًا؛ فهي تكون قريبة في الشتاء وبعيدة في الصيف.
وأوضح أن حرارة الشمس يتحكم فيها زاوية سقوط أشعتها وليس البعد؛ ففي الصيف تكون عمودية، والشتاء مائلة.
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