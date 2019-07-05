2019-07-05

الزعاق: الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض.. وهذا سبب الشعور بالحرارة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، ‏اليوم الجمعة، إنه خلال هذه اللحظات فإن الشمس تكون في أبعد نقطة لها من الأرض بما يُسمّى بالأوج الشمسي.

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وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أن الشمس تبعد حالياً بمسافة (15210428 كم) في تمام الساعة 1:12 صباحًا؛ فهي تكون قريبة في الشتاء وبعيدة في الصيف.

وأوضح أن حرارة الشمس يتحكم فيها زاوية سقوط أشعتها وليس البعد؛ ففي الصيف تكون عمودية، والشتاء مائلة.