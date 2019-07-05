بيع رأس توت عنخ آمون في مزاد بلندن ومصر تحتجّ

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

بيعت رأس الملك الشاب توت عنخ آمون، أمس الخميس، بمزاد في لندن مقابل ما يربو على 4.7 مليون جنيه إسترليني، رغم مطالبات مصرية باستعادتها.

والرأس بُنية اللون من حجر الكوارتزيت يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام والتي بيعت في دار كريستيز للمزادات في لندن هي للملك الشاب توت عنخ آمون.

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وقالت كريستيز إن المشتري الذي لم تُذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفًا و250 جنيهًا إسترلينيًا (5.97 مليون دولار) بما في ذلك العمولة، وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد.

وخارج دار المزادات تجمّع نحو 20 محتجًا في وقفة صامتة وحملوا لافتات مكتوبًا عليها ”التاريخ المصري ليس للبيع“.

وتطالب مصر منذ وقت طويل باستعادة القطع الأثرية التي نقلها للخارج علماء آثار ومغامرون بما فيها حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني، وهي حملات توازيها مطالب اليونان باستعادة تماثيل البارثينون ومطالب نيجيريا باستعادة منحوتات بينين البرونزية وإثيوبيا باستعادة كنوز مجدالا.