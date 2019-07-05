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كم يستهلك مكيف هواء السيارة من الوقود ؟
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد نادي السيارات “ADAC” الألماني أن مكيف هواء السيارة يستهلك كمية كبيرة من الوقود خلال فصل الصيف في حال عدم استخدامه بشكل سليم.
وأوضح الخبراء الألمان أنه في ظل درجات الحرارة الخارجية المرتفعة جداً يستهلك مكيف الهواء الوقود في بداية مرحلة التبريد بمعدل يتراوح بين 2.5 و4 لتر/100 كلم. وبعد تبريد السيارة يتراوح معدل الاستهلاك بين 1 و2 لتر/100 كلم داخل المدينة وبين 0.2 و0.7 لتر/100 كلم خارج المدينة.
وللحدّ من استهلاك الوقود ينصح الخبراء الألمان بتهوية السيارة جيداً قبل الانطلاق بها، وذلك بفتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق، وعند الانطلاق بالسيارة ينبغي تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم تشغيل المكيف.
ومن الأفضل عدم تشغيل مكيف الهواء في المسافات القصيرة الأقل من 5 كلم وفتح النوافذ أثناء السير.
ومن ناحية أخرى، أشار الخبراء الألمان إلى أن ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية لا يتسبّب في زيادة استهلاك الوقود فحسب، بل يشكل أيضاً خطراً على الصحة، حيث إنه يتسبب في مشاكل بالدورة الدموية والإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.
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