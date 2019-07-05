فيديو.. تدشين انطلاق رحلات مبادرة طريق مكة لحجاج باكستان

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت المديرية العامة للجوازات، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يُوثق تدشين انطلاق رحلات مبادرة طريق مكة الناقلة لحجاج باكستان من مطار إسلام أباد الدولي.

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يُذكر أن أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ قد انطلقت بالأمس، من مطار إسلام أباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور رئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، ووزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري، ووزير الطيران بباكستان سمرور غلام خان، وعدد من المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.