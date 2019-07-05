- 1/2
- 2/2
أكدت "هيئة بنما البحرية" أن الناقلة العملاقة التي تحمل نفطًا إيرانيًا وترفع علم بنما وتم احتجازها أمس في منطقة جبل طارق البريطانية من قِبل مشاة البحرية الملكية البريطانية، لم تعد مقيدة في سجلات الهيئة للسفن الدولية ابتداءً من 29 مايو.
وأوضحت الهيئة أنها رفعت الناقلة من سجلاتها بناءً على إنذار يوضح مشاركتها في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.
وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما إلا أن النظام الإيراني أعلن ملكيته للناقلة واعترض على احتجازها.
بنما تنفي ملكيتها لناقلة النفط الإيراني المحتجزة في منطقة جبل طارقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-05
أكدت "هيئة بنما البحرية" أن الناقلة العملاقة التي تحمل نفطًا إيرانيًا وترفع علم بنما وتم احتجازها أمس في منطقة جبل طارق البريطانية من قِبل مشاة البحرية الملكية البريطانية، لم تعد مقيدة في سجلات الهيئة للسفن الدولية ابتداءً من 29 مايو.
وأوضحت الهيئة أنها رفعت الناقلة من سجلاتها بناءً على إنذار يوضح مشاركتها في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.
وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما إلا أن النظام الإيراني أعلن ملكيته للناقلة واعترض على احتجازها.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
02:05 AM
النظام الإيراني أعلن ملكيته لها واعترض على احتجازها
أكدت "هيئة بنما البحرية" أن الناقلة العملاقة التي تحمل نفطًا إيرانيًا وترفع علم بنما وتم احتجازها أمس في منطقة جبل طارق البريطانية من قِبل مشاة البحرية الملكية البريطانية، لم تعد مقيدة في سجلات الهيئة للسفن الدولية ابتداءً من 29 مايو.
وأوضحت الهيئة أنها رفعت الناقلة من سجلاتها بناءً على إنذار يوضح مشاركتها في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.
وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما إلا أن النظام الإيراني أعلن ملكيته للناقلة واعترض على احتجازها.
، بنما تنفي ملكيتها لناقلة النفط الإيراني المحتجزة في منطقة جبل طارق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بنما تنفي ملكيتها لناقلة النفط الإيراني المحتجزة في منطقة جبل طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.