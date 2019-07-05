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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي بيراميدز المصري انتقال ملكية النادي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إلى الإماراتي سالم الشامسي.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه بتويتر: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على بيراميدز اف سي.
وأضاف البيان: يأتي هذا الاستحواذ امتدادًا للعلاقة المميزة بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة ودعمًا لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر.
ووجّه الشامسي شكره إلى تركي آل الشيخ المالك السابق على جهوده في سبيل إنجاح التجربة ورؤيته الثاقبة.
رسميًا .. ملكية نادي "بيراميدز المصري" تنتقل من آل الشيخ لمستثمر إماراتيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-05
أعلن نادي بيراميدز المصري انتقال ملكية النادي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إلى الإماراتي سالم الشامسي.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه بتويتر: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على بيراميدز اف سي.
وأضاف البيان: يأتي هذا الاستحواذ امتدادًا للعلاقة المميزة بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة ودعمًا لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر.
ووجّه الشامسي شكره إلى تركي آل الشيخ المالك السابق على جهوده في سبيل إنجاح التجربة ورؤيته الثاقبة.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:09 AM
أعلن نادي بيراميدز المصري انتقال ملكية النادي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إلى الإماراتي سالم الشامسي.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه بتويتر: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على بيراميدز اف سي.
وأضاف البيان: يأتي هذا الاستحواذ امتدادًا للعلاقة المميزة بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة ودعمًا لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر.
ووجّه الشامسي شكره إلى تركي آل الشيخ المالك السابق على جهوده في سبيل إنجاح التجربة ورؤيته الثاقبة.
، رسميًا .. ملكية نادي "بيراميدز المصري" تنتقل من آل الشيخ لمستثمر إماراتي ،
المصدر : الخليج 365
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