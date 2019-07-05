، "السجون" تختتم دورة تنمية مهارات الباحثين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - هدفت إلى تطوير قدرات وأدوات العاملين بالإصلاحيات في التعامل مع النزلاء

اختتمت المديرية العامة للسجون صباح أمس الخميس الموافق الأول من ذي القعدة 1440هـ الدورة التدريبية الخاصة بتنمية مهارات الباحثين والباحثات النفسيين والاختصاصيين والاختصاصيات الاجتماعيين من منسوبي المديرية, التي عقدت بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, بمشاركة فاعلة من نخبة من أعضاء هيئات التدريس من مختلف الجامعات.

وفي التفاصيل، تأتي هذه الدورة ضمن حزم البرامج التدريبية المقرة من قِبل المديرية العامة للسجون لتنمية وتطوير مهارات العاملين بالإصلاحيات, وكيفية التعامل مع النزلاء, واكتساب مهارات كتابة التقارير الاجتماعية, وتطبيق المقاييس الاجتماعية على النزلاء والنزيلات، بالإضافة إلى العديد من المهارات, وتأتي هذه الدورة تزامنًا مع الخطط الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون بما يتماشى مع الخطط التطويرية بوزارة الداخلية لمواكبة رؤية المملكة 2030م.

وحضر اختتام الدورة مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب السجناء المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت حيث شارك زملاءه فرحتهم وسلمهم الشهادات.

وقدم الدكتور "ابن نحيت" الشكر لرئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومدير عام السجون على جهودهم التطويرية الملموسة التي توجت أخيرًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمديرية العامة للسجون بهدف عقد الدورات التخصصية التي من شأنها رفع مستوى أداء منسوبي السجون بإذن الله تعالى؛ كما خص بالشكر مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والنفسية بالمديرية العامة للسجون الدكتور سلطان بن خلف النوري الذي لم يأل جهدًا في سبيل التنسيق لعقد مثل هذه الدورات وإلقاء المحاضرات بحكم التخصص العلمي والعملي.