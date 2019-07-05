“دوريات جدة”: بلاغ يطيح بمقيم تسبب بحادث مروري ووفاة شخص

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم تسبب في حادث مروري الأسبوع الماضي ووفاة أحد أطراف الحادث بالأحياء الجنوبية من المحافظة قبل أن يفر هاربًا. وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بتسبب شخص في حادث مروري وحدوث وفاة قبل خمسة أيام وفر بعدها من موقع الحادث جنوب جدة. وأفاد البلاغ بأن الشخص حاليًا موجود داخل أحد المطاعم في حي البوادي.

وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ تم ضبط المتسبب، وهو من الجنسية الباكستانية. وبعد التحقيقات الأولية اعترف بأنه تسبب بحادث قبل أسبوع في موقع أسفل كوبري بجنوب جدة، ثم فر هاربًا من موقع الحادث، حيث كان يقود مركبة من نوع هونداي النترا تعود ملكيتها لإحدى الشركات. وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أعدت محضرًا بالواقعة وتم التحفظ على المقيم وتسليمه إلى قسم مرور جنوب جدة ليتولى التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.