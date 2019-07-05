وزير التعليم يوجّه بفتح التقديم على 358 مقعدًا لتدريب الأطباء السعوديين في المملكة المتحدة وأيرلندا...

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بفتح باب التقديم على برامج التدريب الطبي في المملكة المتحدة وأيرلندا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إضافة إلى بكالوريوس الطب البشري، ابتداءً من الأول من شهر ذي القعدة ولمدة عشرة أيام، من خلال التسجيل عبر بوابة سفير (https://ksp.moe.gov.sa).

أوضحت ذلك وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي والتي أشارت إلى أن البرامج الطبية التي ستشمل الزمالات في التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة بـلغت 358 مقعدًا، فيما بلغت مقاعد البكالوريوس لدراسة الطب البشري 118 مقعدًا في المملكة المتحدة وأيرلندا وجامعة الخليج العربي، مضيفةً أن المقاعد تستهدف تغطية احتياج القطاع الصحي وتأهيل الكوادر الوطنية. وعبرت “الطعيمي” عن أهمية هذه البرامج وأثرها على تحقيق القيمة المضافة في القطاع الصحي، مؤكدةً أن هذه المقاعد تضاف للمقاعد السابقة التي تم الابتعاث عليها في وقت سابق، فضلاً عن التخصصات الأخرى التي تشمل القطاعات الحيوية والرامية إلى الدفع بعجلة التنمية وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة التي ستُسهم في تحقيق التطلعات القيادية وتلبية احتياجات سوق العمل.