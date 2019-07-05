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شهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، اليوم (الخميس)، وصول أول رحلة حج قادمة من ماليزيا ضمن مبادرة “طريق مكة” حيث دخلوا المملكة دون أي إجراءات أو أمتعة، حيث استقلوا الحافلات مباشرة إلى مقرات سكنهم.
وتهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات دخول الحجاج وشحن أمتعتهم في مطارات بلدانهم قبل وصولهم لأراضي المملكة، وتشمل المبادرة هذا العام حجاج دول ماليزيا، وباكستان، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وتونس. وكان في استقبال الحجاج الماليزيين مدير جوازات منطقة المدينة المنورة، ومسؤول من وزارة الحج والعمرة، ومدير جمارك المطار، وقُدمت للحجاج الورود والتمور والحلويات وعبوات ماء زمزم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن مبادرة “طريق مكة”.. حجاج ماليزيون يصلون المدينة المنورة دون إجراءات أو أمتعة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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