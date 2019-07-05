السعودية اليوم / وصول 367 حاجًا باكستانيًا إلى المدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة



المدينة المنورة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي وجدها حجاج باكستان لدى وصولهم اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على المملكة العربية

وكان السفير راجا إعجاز والمدير العام الحج الدكتور ساجد يوسفاني ضمن المسؤولين الموجودين في المطار لاستقبال الحجاج الباكستانيين الذين قدموا ضمن الدفعة الأولى لمبادرة طريق مكة التي دشنت في وقت سابق اليوم في باكستان .

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : لقد وصل 367 حاجًا باكستانيًا إلى المدينة المنورة، وستواصل الخطوط الجوية السعودية بإذن الله تعالى نقل آلاف الحجاج من باكستان من خلال 35 رحلة جوية بينما تنقل الخطوط الباكستانية بقية الحجاج عبر 72 رحلة جوية.

ونوه في ذلك الصدد بالخدمات التي قدمتها الجهات السعودية المشاركة في المبادرة حيث تم تفويج الحجاج الباكستانيين فور وصولهم إلى الحافلات استعدادًا للنقل إلى مقار إسكانهم في المدينة المنورة.

// انتهى //

23:05ت م

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المدينة المنورة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي وجدها حجاج باكستان لدى وصولهم اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على المملكة العربية السعودية وكان السفير راجا إعجاز والمدير العام الحج الدكتور ساجد يوسفاني ضمن المسؤولين الموجودين في المطار لاستقبال الحجاج الباكستانيين الذين قدموا ضمن الدفعة الأولى لمبادرة طريق مكة التي دشنت في وقت سابق اليوم في باكستان .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : لقد وصل 367 حاجًا باكستانيًا إلى المدينة المنورة، وستواصل الخطوط الجوية السعودية بإذن الله تعالى نقل آلاف الحجاج من باكستان من خلال 35 رحلة جوية بينما تنقل الخطوط الباكستانية بقية الحجاج عبر 72 رحلة جوية.ونوه في ذلك الصدد بالخدمات التي قدمتها الجهات السعودية المشاركة في المبادرة حيث تم تفويج الحجاج الباكستانيين فور وصولهم إلى الحافلات استعدادًا للنقل إلى مقار إسكانهم في المدينة المنورة.// انتهى //23:05ت م0225

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.