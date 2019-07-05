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القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين بجامعات الرياض عبر هذا الرابط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، نتائج الفرز الأول للمرشحين للمقابلات الشخصية لمسار الكليات الصحية، لمن تم ترشيحهم على الرغبة الأولى.
وأهابت لجنة القبول بالمرشحين الدخول لموقع البوابة على الرابط الإلكتروني (هنا الرابط) والموافقة على القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٥/ ١١/ ١٤٤٠هـ.
ولفتت بوابة القبول الإلكتروني الموحد إلى أن عدم تأكيد القبول يؤدي إلى إلغاء قبول المرشح.
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