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القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين بجامعات الرياض عبر هذا الرابط

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2019-07-05

القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين بجامعات الرياض عبر هذا الرابط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، نتائج الفرز الأول للمرشحين للمقابلات الشخصية لمسار الكليات الصحية، لمن تم ترشيحهم على الرغبة الأولى.

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وأهابت لجنة القبول بالمرشحين الدخول لموقع البوابة على الرابط الإلكتروني (هنا الرابط) والموافقة على القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٥/ ١١/ ١٤٤٠هـ.

ولفتت بوابة القبول الإلكتروني الموحد إلى أن عدم تأكيد القبول يؤدي إلى إلغاء قبول المرشح.

 





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