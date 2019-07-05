السعودية | النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل

شكرا لقرائتكم النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، توجيهه بشأن مباشرة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة "طالبة جامعة حائل" والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف على الجثمان من قبل الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.

في الوقت الذي أثار خبر وفاة طالبة بحرم الجامعة بحائل، ردود أفعال متباينة بين الجامعة والهلال الأحمر، وأيضا بين المتابعين للخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر المتحدث الرسمي لجامعة حائل ياسر الكنعان أن "وفاة الطالبة بعد إصابتها بحالة تشنج في قاعة دراسية بمجمع كليات الطالبات، وكانت قد سقطت أرضًا إثر تعرُّضها لحالة تشنُّج، وحاولت أستاذتها وزميلاتها إفاقتها، كما تم استدعاء الهلال الأحمر الذي نقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام، إلا أنَّها توفيت قبل وصولها المستشفى، حسبما أوضح الفريق الطبي الذي استقبل الحالة.

Advertisements

وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بحائل عبدالرحمن اليحيا، أن الفرقة الإسعافية وصلت لبوابة جامعة حائل خلال 7 دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحاً، مضيفاً أن الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة لمدة 17 دقيقة.

في حين وجَّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري، وأوضح ياسر الكنعان، المتحدث الرسمي لجامعة حائل، أن اللجنة سيتم تشكيلها من "إمارة المنطقة، جامعة حائل، الشؤون الصحية، والهلال الأحمر".

في حين قامت عائلة المتوفية بالصلاة عليها يوم أمس بعد صلاة العصر في جامع برزان، ودفنت في مقبرة صديان، ويقام العزاء في منزل ذويها في حي النقرة.