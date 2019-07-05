، الفترة الثالثة تنتهي .. خمسة مرشحين لرئاسة النصر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت يوم الخميس الفترة الثالثة لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر وذلك بعد تمديدها فترة جديدة إثر طلب الأعضاء الذهبيين للنادي.
وشهد اليوم الأخير تقدم المرشحون تركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان بملفات ترشحهم لينضموا إلى المرشحين السابقين صالح الأطرم، ونصر النصر اللذين الخليج 365 أن قدما ملفيهما في الأسبوع الماضي ليسدل بذلك الستار على وجود خمسة مرشحين في نهاية فترة التقديم.
وكانت الفترتان الأولى والثانية شهدتا عدم تقديم أي مرشح لأوراقه من أجل خلافة سعود آل سويلم في رئاسة النادي.
ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين على أن يفتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين ويتم النظر في الطعون المقدمة بينما يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، وذلك قبل موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 11 يوليو.
الفترة الثالثة تنتهي .. خمسة مرشحين لرئاسة النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-05
أغلقت يوم الخميس الفترة الثالثة لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر وذلك بعد تمديدها فترة جديدة إثر طلب الأعضاء الذهبيين للنادي.
وشهد اليوم الأخير تقدم المرشحون تركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان بملفات ترشحهم لينضموا إلى المرشحين السابقين صالح الأطرم، ونصر النصر اللذين الخليج 365 أن قدما ملفيهما في الأسبوع الماضي ليسدل بذلك الستار على وجود خمسة مرشحين في نهاية فترة التقديم.
وكانت الفترتان الأولى والثانية شهدتا عدم تقديم أي مرشح لأوراقه من أجل خلافة سعود آل سويلم في رئاسة النادي.
ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين على أن يفتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين ويتم النظر في الطعون المقدمة بينما يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، وذلك قبل موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 11 يوليو.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:01 AM
أغلقت يوم الخميس الفترة الثالثة لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر وذلك بعد تمديدها فترة جديدة إثر طلب الأعضاء الذهبيين للنادي.
وشهد اليوم الأخير تقدم المرشحون تركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان بملفات ترشحهم لينضموا إلى المرشحين السابقين صالح الأطرم، ونصر النصر اللذين الخليج 365 أن قدما ملفيهما في الأسبوع الماضي ليسدل بذلك الستار على وجود خمسة مرشحين في نهاية فترة التقديم.
وكانت الفترتان الأولى والثانية شهدتا عدم تقديم أي مرشح لأوراقه من أجل خلافة سعود آل سويلم في رئاسة النادي.
ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين على أن يفتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين ويتم النظر في الطعون المقدمة بينما يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، وذلك قبل موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 11 يوليو.
، الفترة الثالثة تنتهي .. خمسة مرشحين لرئاسة النصر ،
المصدر : الخليج 365
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