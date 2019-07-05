، مواطن بالقنفذة: الكهرباء تكرر إصدار فاتورة بألف ريال لعداد غير موصول بالتيار ،

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عبّر أحد المواطنين بالقنفذة عن تذمره من تكرار خطأ الكهرباء وإصدار فاتورة لعداد خدمة عائد له، بمبنى قيد الإنشاء دون إيصال الكيبل الرئيس من قِبل الشركة الخاص بإطلاق التيار.
وفي التفاصيل، قال المواطن محسن الحازمي لـ "الخليج 365" إنه يعاني بسبب تكرار إصدار فاتورة للعداد بمبالغ متفاوتة من وقتٍ لآخر إحداها تجاوز ألف ريال، وقال المواطن إنه تم الاعتراض على فاتورتين سابقتين وتم تسويتهما لكنه تفاجأ بتكرار واستمرار الخطأ ما تسبب في معاناته وتحمله مشقة المرافعات للشركة لطلب التسوية ومازال الأمر مستمرًا مع صدور كل فاتورة جديدة.
وطالب المسؤولين في الكهرباء بالتدخل وإنهاء المشكلة المتكررة التي أرهقته.
مواطن بالقنفذة: الكهرباء تكرر إصدار فاتورة بألف ريال لعداد غير موصول بالتيارحسن العيسي الخليج 365 2019-07-05
عبّر أحد المواطنين بالقنفذة عن تذمره من تكرار خطأ الكهرباء وإصدار فاتورة لعداد خدمة عائد له، بمبنى قيد الإنشاء دون إيصال الكيبل الرئيس من قِبل الشركة الخاص بإطلاق التيار.
وفي التفاصيل، قال المواطن محسن الحازمي لـ "الخليج 365" إنه يعاني بسبب تكرار إصدار فاتورة للعداد بمبالغ متفاوتة من وقتٍ لآخر إحداها تجاوز ألف ريال، وقال المواطن إنه تم الاعتراض على فاتورتين سابقتين وتم تسويتهما لكنه تفاجأ بتكرار واستمرار الخطأ ما تسبب في معاناته وتحمله مشقة المرافعات للشركة لطلب التسوية ومازال الأمر مستمرًا مع صدور كل فاتورة جديدة.
وطالب المسؤولين في الكهرباء بالتدخل وإنهاء المشكلة المتكررة التي أرهقته.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
12:14 AM
قال إنه اعترض على فاتورتين سابقتين وتم تسويتهما .. ومازال الخطأ مستمرًا
عبّر أحد المواطنين بالقنفذة عن تذمره من تكرار خطأ الكهرباء وإصدار فاتورة لعداد خدمة عائد له، بمبنى قيد الإنشاء دون إيصال الكيبل الرئيس من قِبل الشركة الخاص بإطلاق التيار.
وفي التفاصيل، قال المواطن محسن الحازمي لـ "الخليج 365" إنه يعاني بسبب تكرار إصدار فاتورة للعداد بمبالغ متفاوتة من وقتٍ لآخر إحداها تجاوز ألف ريال، وقال المواطن إنه تم الاعتراض على فاتورتين سابقتين وتم تسويتهما لكنه تفاجأ بتكرار واستمرار الخطأ ما تسبب في معاناته وتحمله مشقة المرافعات للشركة لطلب التسوية ومازال الأمر مستمرًا مع صدور كل فاتورة جديدة.
وطالب المسؤولين في الكهرباء بالتدخل وإنهاء المشكلة المتكررة التي أرهقته.
، مواطن بالقنفذة: الكهرباء تكرر إصدار فاتورة بألف ريال لعداد غير موصول بالتيار ،
المصدر : الخليج 365
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