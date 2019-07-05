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محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول الروماني نيكولاي ستانسيو لفريق سلافيا براغ التشيكي.
وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انتقال اللاعب الروماني إلى فريق سلافيا براغ التشيكي.
وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنيًا له التوفيق مع فريقه الجديد.
يُشار إلى أن اللاعب الروماني ارتدى قميص الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية في عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف السنة.
الأهلي يبيع عقد الروماني نيكولاي ستانسيوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-05
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول الروماني نيكولاي ستانسيو لفريق سلافيا براغ التشيكي.
وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انتقال اللاعب الروماني إلى فريق سلافيا براغ التشيكي.
وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنيًا له التوفيق مع فريقه الجديد.
يُشار إلى أن اللاعب الروماني ارتدى قميص الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية في عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف السنة.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
12:12 AM
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول الروماني نيكولاي ستانسيو لفريق سلافيا براغ التشيكي.
وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انتقال اللاعب الروماني إلى فريق سلافيا براغ التشيكي.
وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنيًا له التوفيق مع فريقه الجديد.
يُشار إلى أن اللاعب الروماني ارتدى قميص الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية في عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف السنة.
، الأهلي يبيع عقد الروماني نيكولاي ستانسيو ،
المصدر : الخليج 365
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