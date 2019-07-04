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استدعاء أجهزة MacBook Pro من آبل بسبب خلل كارثي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء أجهزة آبل MacBook Pro ، خمسة عشر بوصة، طراز Retina / موديل 2015 ) المباعة خلال فترة 2015 – 2017.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن السبب يرجع إلى احتمالية أن ارتفاع درجة حرارة بعض بطاريات الأجهزة قد يُؤدي إلى خطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة مالكي هذه النوعية إلى التحقق من شمولية الرقم التسلسلي للجهاز ( http://recalls.sa )، والتوقف فوراً عن استخدامه والتواصل مع الشركة لاستبدال البطارية مجاناً.
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