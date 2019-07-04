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العمل تُودع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,032,459,811 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,397,560,189 ريالًا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,545,640 ريالًا، بينما تم صرف 102,108,982 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 340,245,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.
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