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2019-07-04 التحالف يحبط هجوماً حوثياً على مطار جازان.. حركة الطيران طبيعية متابعات الخليج 365 - جازان Advertisements أكدت مصادر مطلعة أن الحركة في مطار جازان طبيعية بعد محاولة استهدافه بمقذوف من ميليشيات الحوثي. ذكرت ذلك فضائية العربية في خبر عاجل منذ قليل وسنوافيكم بالتفاصيل تباعاً.









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