استياء أهالي حفر الباطن من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أبدى عدد كبير من أهالي حفر الباطن استياءهم من ارتفاع أسعار تذاكر طيران نسما من مطار القيصومة إلى الدمام، وطالبوا عبر “متابعات الخليج 365” المسئولين في الشركة بتخفيض الأسعار.

وقال محمد الهديرس لـ”متابعات الخليج 365“: “بعد أن أعلن عن انطلاق رحلات مباشرة من حفر الباطن إلى الدمام منذ أيام قليله تباشرنا خيراً بانتهاء أزمة ومعاناة شريحة كبيرة من المواطنين لكن تفاجئنا بسعر التذاكر المرتفع جداً؛ لذا نرجو من شركات الطيران إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران حتى تناسب جميع فئات المجتمع”.

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وقالت ريم الطامي “لم تدُمْ فرحة أهالي حفر الباطن طويلاً عندما تم فتح رحلات داخلية للدمام وذلك بعد أن صُدموا من الاستغلال الفاضح بارتفاع أسعار التذاكر والتي قد تتجاوز الألف ريال ذهابًا وعودة للشخص الواحد مما خيّب الآمال وجعلهم يرضخون مرة أخرى للطريق البري المتهالك الذي يصل حفر الباطن بالدمام المملوء بالتحويلات المزعجة.

وشكا وليد الظفيري بقوله إنه بعد انتظار أعوام تحقق الحلم لـ أهالي حفر الباطن بفتح خط طيران من مطار القيصومة إلى مطار الدمام ولكن الفرحة لم تدم بسبب ارتفاع الأسعار وتوقيت رحلات الطيران غير مناسبة ونتمنى من شركة نسما للطيران تعدل في قيمة الأسعار وقت الرحلات.

وعلّق أيوب الحسن على الأسعار بقوله: “رغم أن شركة نسما للطيران تقوم على نظام تشغيل الطيران الاقتصادي إلا أننا استغربنا من أسعارهم لرحلات الدمام حيث بلغت قرابة 500 ريال للاتجاه الواحد، وهذا السعر لا يخدم مواطني ومقيمي حفر الباطن بل ربما يؤدي ذلك إلى عزوف الناس عن السفر على متن هذه الشركة ( إضافة لكون رحلاتها في الصباح الباكر ) وفي أيام لا تناسب غالبية قاصدي المنطقة الشرقية ولكن ربما مع دخول المنافس طيران ناس في الـ 15 من يوليو بسعر أقل وطائرات نفاثة أسرع سيجعل شركة نسما للطيران تعاود النظر في أسعارها” .

بدورها تواصلت “متابعات الخليج 365” مع مديرة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لطيران نسما رغدة السليماني، للاستفسار عن سبب ارتفاع أسعر التذاكر إلا أنه لم يتم الرد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.