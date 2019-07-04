الان تتابع مصادر: الحركة في مطار جازان طبييعة بعد محاولة استهدافه بمقذوف من ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:57 م, 4 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال مصادر، إن الحركة في مطار جازان طبييعة بعد محاولة استهدافه بمقذوف من ميليشيات الحوثي، وفقا لقناة العربية.

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