شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان لشهر ذي القعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الخميس), مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وكذلك بدل غلاء المعيشة المُقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2,032,459,811 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,397,560,189ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,545,640ريالاً، بينما تم صرف 102,108,982 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 340,245,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.