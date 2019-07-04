شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم على 358 مقعداً لتدريب الأطباء في المملكة المتحدة وإيرلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بفتح باب التقديم على برامج التدريب الطبي في المملكة المتحدة وإيرلندا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى بكالوريوس الطب البشري، ابتداءً من الأول من شهر ذي القعدة ولمدة عشرة أيام، من خلال التسجيل عبر بوابة سفير https://ksp.moe.gov.sa.

أكد ذلك، وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، والتي أشارت إلى أن البرامج الطبية التي ستشمل الزمالات في التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة بلغت 358 مقعداً، فيما بلغت مقاعد البكالوريوس لدراسة الطب البشري 118 مقعداً في المملكة المتحدة وإيرلندا وجامعة الخليج العربي، مضيفةً أن المقاعد تستهدف تغطية احتياج القطاع الصحي وتأهيل الكوادر الوطنية.

وشددت الطعيمي على أهمية هذه البرامج وأثرها في تحقيق القيمة المضافة بالقطاع الصحي، مؤكدةً أن هذه المقاعد تضاف للمقاعد السابقة التي تم الابتعاث عليها في وقت سابق، فضلاً عن التخصصات الأخرى التي تشمل القطاعات الحيوية الرامية إلى دفع عجلة التنمية وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة التي ستُسهم في تحقيق تطلعات القيادة وتلبية احتياجات سوق العمل.