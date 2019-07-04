شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن تستر على وافد لممارسة «الوساطة في التأمين».. وهذه العقوبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الخميس)، بجريمة تستر تجاري في مدينة بريدة، تمثلت في تستر مواطن على وافد من جنسية عربية لممارسة نشاط الوساطة في التأمين.

وأكدت الوزارة عبر «تويتر»، أنه تم فرض غرامة مالية على المُخالفين، وإبعاد المُتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، فضلاً عن استيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.