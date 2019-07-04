شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مُسنة اشتعلت النيران بغرفتها وهي نائمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أنقذ رجال الدفاع المدني في محافظة دومة الجندل صباح اليوم (الخميس)، امرأة مُسنة اشتعلت النيران بغرفتها وهي نائمة.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن بلاغاً ورد عن اندلاع حريق في منزل بحي خذماء في محافظة دومة الجندل.

وأضاف: «تبين أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة نوم بالدور الأول وبداخلها امرأة مُسنة، وتم إخماد الحريق وإخراج المرأة وهي في حالة صحية جيدة».

وبيَّن الضويحي أن المُعاينة الأولية كشفت أن شاحن آيباد موصول بالكهرباء أدى إلى احتراق الغرفة.