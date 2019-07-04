شكرا لقرائتكم خبر عن بنتن: زيادة عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة إلى 5 دول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن موسم حج هذا العام سيشهد زيادة في أعداد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة إلى 5 دول لتشمل: الهند وباكستان وتونس وماليزيا وإندونيسيا.

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وأشار بنتن إلى أن مبادرة «طريق مكة» تُمثِّل فخراً للمملكة، حيث تُنهي إجراءات الحاج وهو في بلده حتى يصعد الطائرة ويصل إلي مسكنه، حيث تصله أمتعته وتنتهي جميع إجراءاته وكأنه في رحلة داخلية.

من جانبه، أوضح مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أن أول رحلات الحج قدمت من بنغلاديش على متن طائرة الخطوط السعودية، وبلغ عددها 350 حاجاً.

وقال الجاسر: «تم استقبال الرحلة برعاية رئيس هيئة الطيران المدني وكافة الجهات الحكومية والخطوط السعودية، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام».وبيَّن الجاسر أن «السعودية» وفَّرت خدمات متكاملة لهذا الموسم، وتتطلع لنقل 1.2 مليون حاج على متن رحلات السعودية عبر أكثر من 100 وجهة حول العالم.