شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات عسير»: 8 كبائن لدعم شبكة الألياف بأحد رفيدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) عقد محافظ أحد رفيدة متعب المتعب اليوم (الخميس)، اجتماعاً مع مدير عام الاتصالات السعودية بمنطقة عسير المهندس محمد المقصودي، بحضور رئيس بلدية المحافظة محمد الوادعي. وجرى خلال الاجتماع بحث احتياجات ومتطلبات المحافظة فيما يخص شبكة الاتصالات الأرضية والمحمول، فيما تطرق المحافظ إلى الكثافة السكانية بالمحافظة والحاجة الملحة إلى دعم الشبكة الأرضية من الألياف البصرية وشبكة الجوال وتقويتها. وأوضح المقصودي أنه تم دعم شبكة الألياف البصرية بـ8 كبائن، مشيراً إلى أن هناك خطة لزيادة عددها، بينما العمل جارٍ لزيادة أبراج الجوال إلى 8 أبراج وتحديد مواقعها، إضافة إلى الـ21 برجاً الحالية، ودعم وتقوية الأبراج السابقة للعمل بنظام 4G وتهيئتها للعمل بنظام 5G مستقبلاً، ووضع عربات متنقلة لتقوية شبكة الجوال في متنزه المربع الذي يشهد باستمرار كثافة سياح وزوار وأهالي.



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