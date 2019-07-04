35 قتيلا حصيلة قصف مركز إيواء المهاجرين بليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفادت رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وداد أبونيران، بأن الحصيلة النهائية لضحايا القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين في تاجوراء بالضاحية الشرقية لطرابلس بلغت حتى أمس الخميس 35 قتيلا وأكثر من 65 جريحا.

وقالت أبونيران لوكالة الأنباء الألمانية: «بعض جثث القتلى استلمناها كأشلاء مقطعة»، كاشفة عن أن الضحايا ينتمون لدول «الجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان والصومال وبنجلاديش وحالة واحدة من تونس». وحول تضارب الأرقام بخصوص أعداد الجرحى، أوضحت أبونيران أن تدخل بعض المنظمات في علاجهم دفع إلى نقل البعض لمستشفيات خاصة، ما صعب من إمكانية الحصول على أرقام دقيقة، مؤكدة أن مستشفيات طرابلس عملت كل ما في وسعها لعلاج الجرحى بما يتوفر لديها من إمكانات. وتعرض أحد عنابر المهاجرين غير القانونيين في مركز إيواء تاجوراء لقصف جوي في الساعات الأولى من أمس الأول.