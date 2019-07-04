احتجاز ناقلة نفط لخرق العقوبات الأوروبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن أعلى مسؤول في إقليم جبل طارق، الذي تسيطر عليه بريطانيا، أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية احتجزوا ناقلة نفط قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سوريا، في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الحكومة المحلية فابيان بيكاردو في بيان: «احتجزنا الناقلة وشحنتها»، ووفقا لتقارير مجلة «لويدز ليست» المتخصصة في النقل البحري، فإن الناقلة تحمل علم بنما ويعتقد أنها تحمل نفطا إيرانيا.