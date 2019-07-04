فقدان 70 مهاجرا قبالة سواحل تونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس

أعلنت مصادر جنوب تونس أمس، عن فقدان أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس التونسية كانوا قد انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين.

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وقال رمضان بن عمر المتحدث بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة، إن الحرس البحري أنقذ أربعة أو خمسة مهاجرين من بين 82 مهاجرا.

وأوضح بن عمر أن المهاجرين كانوا قد انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين على متن قارب مطاطي لكنهم تاهوا في عرض البحر وفقد حتى الآن حوالي 75 مهاجرا.

وتجري وحدات الحرس البحري عمليات تمشيط أمام سواحل جرجيس بحثا عن المفقودين من بين المهاجرين.