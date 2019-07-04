السعودية | الملك سلمان يتصل برئيس تونس للاطمئنان على صحته

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتصل برئيس تونس للاطمئنان على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيا الخميس، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنياً له دوام الصحة والعافية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكرت (واس) أن الرئيس التونسي عبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.
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