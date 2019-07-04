، الاتحاد العربي لكرة القدم يفتح باب الترشح لكرسي الرئاسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب الرئيس محمد روراوه، حيث تمت مناقشة استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة الاتحاد.

واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على التقارير المالية والإدارية والفنية للاتحاد، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الاستقالة.

وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره إلى المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضورًا متميزًا في الموسم الماضي، معربًا عن تمنياته بالتوفيق.

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس ابتداءً من 6 حتى 23 من شهر يوليو 2019 الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ 31 من الشهر الجاري.

وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس محمد روراوه.