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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية برازيلية عن اقتراب لاعب نادي بيراميدز المصري، اللاعب البرازيلي كينو من الانضمام للنادي الأهلي.
وبحسب ما نقل حساب "@RevistaColorada" البرازيلي فإن اللاعب سينتقل للنادي السعودي بنظام الإعارة.
واللاعب يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب ويعد أبرز لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي، وكانت هناك أنباء عن رغبة الاتحاد في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي السابق.
ووافقت إدارة الأهلي على رحيل صانع ألعابها، الروماني نيكولاي ستانسيو لصالح سلافيا براغ التشيكي حيث لم يقدم اللاعب ما هو متوقع منه.
البرازيلي "كينو" يقترب من قميص "الأهلي"محمد السيّد الخليج 365 2019-07-04
كشفت مصادر إعلامية برازيلية عن اقتراب لاعب نادي بيراميدز المصري، اللاعب البرازيلي كينو من الانضمام للنادي الأهلي.
وبحسب ما نقل حساب "@RevistaColorada" البرازيلي فإن اللاعب سينتقل للنادي السعودي بنظام الإعارة.
واللاعب يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب ويعد أبرز لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي، وكانت هناك أنباء عن رغبة الاتحاد في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي السابق.
ووافقت إدارة الأهلي على رحيل صانع ألعابها، الروماني نيكولاي ستانسيو لصالح سلافيا براغ التشيكي حيث لم يقدم اللاعب ما هو متوقع منه.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:13 PM
كشفت مصادر إعلامية برازيلية عن اقتراب لاعب نادي بيراميدز المصري، اللاعب البرازيلي كينو من الانضمام للنادي الأهلي.
وبحسب ما نقل حساب "@RevistaColorada" البرازيلي فإن اللاعب سينتقل للنادي السعودي بنظام الإعارة.
واللاعب يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب ويعد أبرز لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي، وكانت هناك أنباء عن رغبة الاتحاد في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي السابق.
ووافقت إدارة الأهلي على رحيل صانع ألعابها، الروماني نيكولاي ستانسيو لصالح سلافيا براغ التشيكي حيث لم يقدم اللاعب ما هو متوقع منه.
، البرازيلي "كينو" يقترب من قميص "الأهلي" ،
المصدر : الخليج 365
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