، القبول الموحد لجامعات الرياض يعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين ،

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أعلنت بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، نتائج الفرز الأول للمرشحين للمقابلات الشخصية لمسار الكليات الصحية، لمن تم ترشيحهم على الرغبة الأولى.
ودعت لجنة القبول المرشحين للدخول لموقع البوابة على الرابط الإلكتروني (https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu) والموافقة على القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٥/ ١١/ ١٤٤٠هـ، كما بيّنت أن عدم تأكيد القبول يؤدي إلى إلغاء قبول المرشح.
يذكر أن المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى، ويشمل جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.
القبول الموحد لجامعات الرياض يعلن نتائج الفرز الأول للمرشحينفهد الغبيوي الخليج 365 2019-07-04
أعلنت بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، نتائج الفرز الأول للمرشحين للمقابلات الشخصية لمسار الكليات الصحية، لمن تم ترشيحهم على الرغبة الأولى.
ودعت لجنة القبول المرشحين للدخول لموقع البوابة على الرابط الإلكتروني (https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu) والموافقة على القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٥/ ١١/ ١٤٤٠هـ، كما بيّنت أن عدم تأكيد القبول يؤدي إلى إلغاء قبول المرشح.
يذكر أن المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى، ويشمل جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:13 PM
دعتهم لدخول موقعها والموافقة على القبول قبل ظهر يوم الاثنين
أعلنت بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، نتائج الفرز الأول للمرشحين للمقابلات الشخصية لمسار الكليات الصحية، لمن تم ترشيحهم على الرغبة الأولى.
ودعت لجنة القبول المرشحين للدخول لموقع البوابة على الرابط الإلكتروني (https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu) والموافقة على القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٥/ ١١/ ١٤٤٠هـ، كما بيّنت أن عدم تأكيد القبول يؤدي إلى إلغاء قبول المرشح.
يذكر أن المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى، ويشمل جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.
، القبول الموحد لجامعات الرياض يعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين ،
المصدر : الخليج 365
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