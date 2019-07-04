محمد بن مسعود - الدمام - احتفل سعود بن سعد العصيمي أمس بزواج ابنه "نايف" من كريمة يوسف بن عبدالله الرويس ، بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة ، بحضور أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني عمر بن فارس أبا العلا، ووكيل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني ماجد بن شجعان أبا العلا، وعدد من الأهل والأصدقاء ووجهاء وأعيان منطقة مكة المكرمة . "الخليج 365" تهنئ "العصيمي" وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة. Advertisements "العصيمي" يحتفل بزواج نجله بمكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04 احتفل سعود بن سعد العصيمي أمس بزواج ابنه "نايف" من كريمة يوسف بن عبدالله الرويس ، بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة ، بحضور أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني عمر بن فارس أبا العلا، ووكيل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني ماجد بن شجعان أبا العلا، وعدد من الأهل والأصدقاء ووجهاء وأعيان منطقة مكة المكرمة . "الخليج 365" تهنئ "العصيمي" وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة. 04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 10:53 PM احتفل سعود بن سعد العصيمي أمس بزواج ابنه "نايف" من كريمة يوسف بن عبدالله الرويس ، بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة ، بحضور أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني عمر بن فارس أبا العلا، ووكيل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني ماجد بن شجعان أبا العلا، وعدد من الأهل والأصدقاء ووجهاء وأعيان منطقة مكة المكرمة . "الخليج 365" تهنئ "العصيمي" وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة. ، "العصيمي" يحتفل بزواج نجله بمكة ،

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