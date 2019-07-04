القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للجرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، هنأ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للجنرال ديفيد هيرلي، مُعربًا عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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