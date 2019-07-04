جامعة أم القرى تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا غير المدفوعة

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة الدراسات العليا، عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا غير المدفوعة للعام الدراسي 1440-1441هـ، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم 18 يوليو الجاري.

وأضافت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن برامج الدراسات العليا تشمل، «الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه»، وذلك في كليات: «الشريعة والدراسات الإسلامية، والدعوة وأصول الدين، والدراسات القضائية والأنظمة، والمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و التربية، واللغة العربية وآدابها، وإدارة الأعمال، والتصاميم، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والهندسة والعمارة الإسلامية، والكلية الجامعية بالجموم».

ونوهت الجامعة، بأن الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج؛ عليهم الاطلاع والالتزام بشروط القبول المعلن عنها والمنصوص عليها في القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية.

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وتشمل شروط القبول لبرامج الدراسات العليا بالجامعة، أن يكون المتقدم سعودياً، وحاصلاً على الشهادة العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، كما يُشترط للقبول بمرحلة الماجستير، الحصول على تقدير «جيد جداً» على الأقل في المرحلة الجامعية، ونفس التقدير بمرحلة الماجستير، بالنسبة للملتحقين بدرجة الدكتوراه، ويُشترط للقبول بمرحلة «الدبلوم» حصول المتقدم على تقدير جيد على الأقل في المرحلة الجامعية.

كما تتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً، مع تقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق وأن درسوا له، مع تقديم موافقة من جهة عمله على دراسة الماجستير إذا كان موظفاً، وتقديم خطاب بموافقة صاحب الصلاحية للموظفين بالتفرغ التام لمتقدمي مرحلة الدكتوراه، على أن التواصل وطلب الاستفسارات على البريد الإلكتروني [email protected]، في أقرب وقت.

وأشارت الجامعة إلى ضرورة استيفاء جميع الشروط التي تضعها الكليات المختصة مثل ملائمة تخصص المتقدم إلى التخصصات المتقدم إليها، بالإضافة إلى الحصول على درجة 65 أو أعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.

ونوَّهت جامعة أم القرى بأنه سيتم إعلان المرحلة الثانية للقبول في برامج الدراسات العليا النوعية المدفوعة والبالغ عددها 73 برنامجا بين دبلوم عال وماجستير ودكتوراه، خلال أسابيع.