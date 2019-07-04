مدير تعليم جازان يتفقد الفصول الصيفية والمشاريع التعليمية بالحد الجنوبي

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين الدويري، اليوم الخميس، سير الدراسة وانتظام الطلاب بالفصل الصيفي بثانوية العطاس بأبوعريش، وبمدرسة الحميرة الثانوية بإسكان الملك عبدالله بالروان بقطاع العارضة بالحد الجنوبي.

وأكد الدويري لدى زيارته للصفوف الدراسية أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على احتياجات الطلاب ومنسوبي الفصل الصيفي ميدانيًّا، والعمل على توفير كل متطلبات النجاح لبرنامج الفصل الصيفي، مشيدًا بما شاهده من عمل كبير وانضباط متميز للطلاب داخل الصفوف الدراسية.

واستمع للطلاب وللكادرين التعليمي والإداري عن أبرز الاحتياجات التي تحتاجها المدارس، داعيًّا الطلاب إلى الاستفادة من هذه الفرصة وإلى الجد والاجتهاد؛ لأن الوطن ينتظر منهم الكثير .

كما وقف مدير تعليم جازان المكلف على سير العمل بمشاريع ‫شركة تطوير‬ بقطاع ‫العارضة‬،‬ ونسبة الإنجاز فيها، واستعرض مع مهندسي المشاريع خطط الإنجاز ومراحله وجميع العوائق التي قد تواجه هذه المشاريع للعمل على حلها بالتعاون مع القطاعات الحكومية بالمحافظة؛ لتكون جاهزة مع انطلاقة العام الدراسي المقبل- بمشيئة الله.‬‬ ‬‬

