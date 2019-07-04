تتخطى 55 درجة.. كراني يحذر من موجة حارة على مناطق بالمملكة الأسبوع المقبل

حذر خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الخميس، من موجة حارة على مناطق المملكة الأسبوع المقبل؛ حيث تتخطى درجات الحرارة حاجز 55 درجة مئوية.

وقال كراني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تكون أعلى درجات حرارة الأسبوع المقبل يومي الأحد والاثنين- السابع والثامن من يوليو الجاري- بدرجات حرارة عظمى متوقعة ما بين 47-50 درجة في الظل ما بين الساعة الـ12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا خاصة على وسط وشرق المملكة».

وحذَّر خبير الأرصاد الدوية من التعرض لأشعة الشمس خلال تلك الفترة حيث «تتخطى درجات الحرارة 55 مئوية تحت أشعة الشمس».

وفي سياق متصل، قال الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني إن أمس الأربعاء الموافق لليوم الـ30 من شوال، يتزامن مع بداية الجوزاء، وهي رياح السموم وجمرة القيظ.

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وأوضح الحصيني أن الجوزاء ومدتها 26 يومًا تظهر خلالها «الهقعة والهنعة» وتستمر الواحدة منهما 13 يومًا، ويزداد فيهما نشاط رياح السموم، وجمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، فيما تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس- استمرار نشاط الرياح السطحية المثير للأتربة والغبار، الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم حتى منطقة نجران، وعلى منطقة المدينة المنورة.

في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير حتى مرتفعات الطائف، كما يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية والساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وحول حركة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فرياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه سيكون من متر إلى مترين، وحالته ستكون متوسطة الموج.