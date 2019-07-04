خادم الحرمين يطمئن هاتفيًا على صحة الرئيس التونسي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيا اليوم، بالرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وعبر الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.
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