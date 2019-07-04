أمير القصيم يستقبل أبناء وذوي الشهيد الحربي

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة بمدينة بريدة، أمس، أبناء وذوي الرقيب عبدالإله الحلو عيسى الحربي، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وأكد أمير القصيم، خلال اللقاء، أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل فخرٍ واعتزاز هذا دوت الخليج، قيادةً وشعبًا، مثمناً ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، من اهتمام ورعاية بأبناء الشهداء، تقديرا ووفاء لكل من ضحّى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن.

ونوّه بالبطولات التي يسطّرها جنود دوت الخليج المخلصون، في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية، لحفظ الأمن والدفاع عن أرض هذا دوت الخليج الغالي، بلاد الحرمين وقبلة المسلمين، سائلا الله تعالى أن يديم أمنها واستقرارها، في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يمنّ على جنودنا المرابطين بعونه ونصره، وأن يتقبل الشهداء برحمته.

فيما عبّر أبناء وذوو الشهيد عبدالإله الحربي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم، ونائبه، على مواساتهم في وفاة فقيدهم.