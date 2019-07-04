وأكد أمير القصيم، خلال اللقاء، أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل فخرٍ واعتزاز هذا دوت الخليج، قيادةً وشعبًا، مثمناً ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، من اهتمام ورعاية بأبناء الشهداء، تقديرا ووفاء لكل من ضحّى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن.
ونوّه بالبطولات التي يسطّرها جنود دوت الخليج المخلصون، في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية، لحفظ الأمن والدفاع عن أرض هذا دوت الخليج الغالي، بلاد الحرمين وقبلة المسلمين، سائلا الله تعالى أن يديم أمنها واستقرارها، في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يمنّ على جنودنا المرابطين بعونه ونصره، وأن يتقبل الشهداء برحمته.
فيما عبّر أبناء وذوو الشهيد عبدالإله الحربي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم، ونائبه، على مواساتهم في وفاة فقيدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يستقبل أبناء وذوي الشهيد الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.