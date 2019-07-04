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الفيصل يستعرض مبادرات صندوق الموارد البشرية

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمكتبه في جدة، المدير العام لصندوق الموارد البشرية «هدف»، الدكتور محمد أحمد السديري.

واستمع الأمير خالد الفيصل، خلال اللقاء، إلى شرح عن الخدمات والبرامج والمبادرات التي يقدمها فرع الصندوق في المنطقة للباحثين عن العمل، ورفع قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك عن دور الصندوق في دعم وتمكين رواد الأعمال بالتكامل مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، للمواءمة مع البرامج الوطنية، بما يعزز الدور التكاملي للصندوق.


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