فعاليات متنوعة بحديقة أبها الجديدة

تتواصل حاليا الفعاليات المتنوعة في حديقة أبها الجديدة التي تتميز بجمال المكان والطبيعة والتنوع الترفيهي.

وقال بعض الزوار القادمين من مناطق مختلفة إن «الحديقة اختلفت عن الأعوام الماضية، ورأينا تنوعا، وإضافة كبيرة، اشتملت على المقاهي والمطاعم وتشغيل الملاهي الترفيهية بأسعار مخفضة للغاية».

فيما أشاد الشباب والشابات بالألعاب الإلكترونية التي توفرها الحديقة، والتي يعيش الزوار من خلالها تجربة الواقع الافتراضي التي تعد الوحيدة المتوفرة على مستوى المنطقة.

في المقابل، السيدات أكدنّ أن «الحديقة تتسم بموقع مميز، وكذلك وجود الجلسات المطلة على ضفاف بحيرة السد في مدينة أبها التي توفر الخصوصية للعائلات، كما تتميز بوجود صالة التسوق والملاهي والمسابقات والألعاب الترفيهية المتنوعة، إضافة إلى أسعار التذاكر المخفضة والمعقولة التي تتوفر في مواقع بيع التذاكر داخل ممرات الحديقة».

يذكر أن شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات هي المنظم الرئيسي لفعاليات حديقة أبها الجديدة.