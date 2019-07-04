تمكين 1000 حاج من بدون الكويت من أداء الفريضة

7 حملات
أوضحت المصادر أنه «تم كذلك تحديد الحملات المناسبة للحجاج الكويتيين عن طريق الترسية، حيث تم تخصيص 7 حملات بأسعار لا تقل عن 1180 دينارا كويتيا للفرد، أي ما يقابل 14500 ريال سعودي ولا تزيد عن 1300 دينار أي 16000 ريال، وتقدم الحملة كافة خدمات الحجاج من إقامة وموصلات وإعاشة مع توفير كافة الخدمات الصحية لهم في المشاعر المقدسة، إلى جانب ما تقدمة المملكة من جهود وإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن».
شروط حج البدون
اشترطت وزارة الأوقاف الكويتية على من يرغب في أداء الحج لهذا العام من البدون من الجنسين: ألا يكون سبق له أداء الفريضة خلال السنوات الماضية، وألا يقل عمره عن 30 عاما، على أن تكون الأفضلية لكبار السن من هذه الفئة.
إلى ذلك، تداول مستخدمون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، رابط تسجيل حجاج البدون بدولة الكويت، وزعم البعض أن طلبات التسجيل وصلت إلى العدد المحدد، وهو ما دفع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التأكيد من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الرابط لا زال يعمل، وأن العدد النهائي في التسجيل لم يُستكمل بعد، وسيستمر لمدة أسبوع، مؤكدة أن الأولوية ستكون للأكبر سنا.
7 حملات حج خُصصت لفئة البدون
أسعار الحملات:
1180 دينارا كويتيا: 1300 دينار كويتي (من 14500 ريال: 16000 ريال).
شروط تسجيل فئة البدون من الكويتيين لأداء فريضة الحج:
1- ألا يقل سن المتقدم عن 30 عاما
2- ألا يكون سبق له الحج قبل ذلك من الجنسين
3- الأفضلية تكون لكبار السن من المتقدمين
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