لجنة لمتابعة مشاريع تصريف سيول جدة

شكل المجلس البلدي بجدة لجنة تعنى بمتابعة ما تم إنجازه من مشاريع تصريف مياه السيول التي تنفذها أمانة محافظة جدة، ورفع تقرير متكامل للمجلس بذلك.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الـ55 التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله المحمدي، وحضور أعضاء المجلس.

وكان المجلس قد تفقد في وقت سابق مشاريع تصريف مياه السيول البالغ تكلفة المرحلة الأولى منها مليار ونصف المليار ريال، حيث أشاد الأعضاء بالأعمال المنجزة في المشروع وسير العمل به بإشراف كوادر من المهندسين السعوديين.

وأوضح رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن «الجلسة حفلت بالعديد من القرارات لعدد من الموضوعات ذات الأهمية، حيث تم استعراض ردود الأمانة بخصوص تصريف المياه السطحية وربطها بقنوات تصريف السيول وتغطيتها، وكذلك تحديد كافة قنوات تصريف السيول المكشوفة التي تعتبر بؤرا خصبة لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك، ومخاطبة أمانة محافظة جدة بفحص هذه البؤر، والتركيز على قناة تصريف السيول بمنطقة الرحمانية واتخاذ التدابير اللازمة حيالها، وأحال المجلس عقد سوق السمك إلى لجنة الخدمات وصحة البيئة بالمجلس لدراسته ورفع التوصيات اللازمة حياله».

وأضاف أن «المجلس قرر تبني مطالب أهالي الدائرة الثامنة والمقدّمة من ممثلي الدائرة عضوي المجلس المهندس عبدالمجيد البطاطي، وحسن بصفر، والمتمثلة في رعاية الحدائق وإدراج منطقتهم ضمن مشاريع الأمانة لتصريف مياه الأمطار، وكذلك مخاطبة شركة المياه الوطني لإدراج حي المحمدية ضمن مشاريع الصرف الصحي، وكذلك رفع شكوى أهالي حي الصفا وحي المرجان الواردة للمجلس إلى أمانة محافظة جدة لإيجاد الحلول العاجلة لها».